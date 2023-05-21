أخبار الهلال اليوم | شكوى بسبب التنمر .. وموعد عودة عبد الإله المالكي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 21 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأحد 21 مايو 2023.

قبل نهاية الموسم .. تصرف مفاجئ من ماتيوس بيريرا مع نادي الهلال

يبدو أن أيام النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا مع نادي الهلال أصبحت معدودة، على الرغم من إعارته لصفوف نادي الوحدة الإماراتي خلال موسم 2022-2023، ولكنه قام بتصرف مفاجئ قبل نهاية علاقته بالزعيم! "اقرأ التفاصيل"

ميشايل ديلجادو .. من أثبت أن السمكة يمكن أن تعيش خارج الماء!

إذا كنت تُشجع أي فريق غير الهلال، عليك أن تسأل صديق لك يُشجع الزعيم، من هو اللاعب الأجنبي الذي تُريد أن يستمر مع فريقك الموسم المقبل؛ أؤكد لك أن الإجابة لن تخلو من اسم البرازيلي ميشايل ديلجادو، ولكن الأخير سيصدمه! "اقرأ التفاصيل"

المستقبل سويًا في الهلال؟ بوسكيتس يرد على ربط مصيره بقرار ميسي

وضح الإسباني سيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، الأخبار المنتشرة التي تربط بين رحيله عن النادي وإمكانية عودة ليونيل ميسي إلى الفريق أم لا. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد إهانته من جمهور الهلال .. مشجع نصراوي يشكو التنمر ويكشف كواليس طرده

ربما هي حالات اعتدنا عليها في الملاعب السعودية، فالجماهير لا تقبل بحضور أي من مشجعي الخصم بينها، لكن هذه المرة تضرر المشجع نفسيًا من الواقعة. "اقرأ التفاصيل"

رغم واقعيته .. تصريح محمد البريك عن وضع الهلال يسبب أزمة!

اتسم محمد البريك؛ ظهير أيسر الهلال السعودي، بالواقعية في تعامله مع الظروف الحالية لناديه، لكن ربما هذا لم يرض البعض! "اقرأ التفاصيل"

الهلال والنصر يرتكبان الخطأ نفسه .. "أم المصائب" تهدد قضية محمد كنو!

تطور جديد تشهده قضية نادي النصر السعودي ضد جاره الهلال ولاعبه محمد كنو، لكن هذه المرة الأمر يشهد خطأً كبيرًا يهدد مسير القضية. "اقرأ التفاصيل"

موعد عودة عبد الإله المالكي

مازال عبد الإله المالكي لاعب وسط نادي الهلال غائبًا عن المشاركة في المباريات مع فريقه، بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المالكي سيعود إلى المباريات الرسمية بداية من شهر سبتمبر المقبل، حيث سيسبق ذلك مشاركته بشكل تدريجي مع الفريق في المباريات التجريبية.