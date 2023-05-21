رغم واقعيته .. تصريح محمد البريك عن وضع الهلال يسبب أزمة!

البعض لا يزال ينكر ما مر به الهلال في الموسم الجاري، وهو ما عرض محمد البريك للانتقادات!

اتسم محمد البريك؛ ظهير أيسر الهلال السعودي، بالواقعية في تعامله مع الظروف الحالية لناديه، لكن ربما هذا لم يرض البعض!

الزعيم حقق الفوز أول أمس الجمعة، بهدف نظيف، أمام ضمك، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، قال البريك، في تصريحاته لقناة "SSC"، موضحًا أن الفوز في تلك المباراة الهدف منه تحسين مركز الزعيم في جدول الترتيب، وهو ما أنكره البعض، رغم التأكد بشكل رسمي خروج الفريق من المنافسة على اللقب.

الإعلامي الرياضي محمد الأحمري أحد من سبب لهم هذا التصريح مشكلة، حيث قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "تصريح البريك قد تكون مرجعيته للاعبين أو الإدارة كنوع من التحفيز أو أيًا كان، لكن أعتقد أنه لا يليق أو لا يرضي الجمهور الهلالي، الذي اعتاد على المنصات والبطولات والإنجازات، الجميع يدرك ما حدث خلال الموسم الجاري، لكن في الأخير الجمهور الهلالي لا يرضى إلا بالمنصات".

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة التي يحتلها الاتحاد، بعشر نقاط، مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية جدول الترتيب.