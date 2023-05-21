المستقبل سويًا في الهلال؟ بوسكيتس يرد على ربط مصيره بقرار ميسي

سيرجيو بوسكيتس يفتح قلبه عن رحيله وعلاقته بعودة ليونيل ميسي

وضح الإسباني سيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، الأخبار المنتشرة التي تربط بين رحيله عن النادي وإمكانية عودة ليونيل ميسي إلى الفريق أم لا.

ورفع بوسكيتس آخر ألقابه مع برشلونة، أمس السبت، بعد استلامهم لقب الدوري الإسباني المتوجين به هذا الموسم، ليختم مسيرة من 15 سنة مع الفريق الأول للبلوجرانا.

ورد بوسكيتس عما إن كان قراره بالرحيل عن برشلونة مرتبطًا بعودة ليونيل ميسي قائلًا: "لا القرار ليس مرتبطًا بأي شيء ولا علاقة له بأي شيء".

وينتهي عقد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان وسط شائعات عن مستقبل قائد الأرجنتين.

وواصل بوسكيتس حديثه "كل شخص عليه اتخاذ قرارات، كل شخص له حياته ونواياه وعائلته وبالطبع أردت مزاملة ميسي مجددًا لأنه أفضل لاعب في العالم".

وتتناثر الشائعات عن إمكانية لعب الثنائي سويًا في الدوري السعودي مع عروض مقدمة للاعبين للعب في الهلال.

ورد سيرجيو بوسكيتس عما إن كان رحيله معناه أن ليو لن يعود إلى برشلونة "لا علاقة له بذلك".