أخبار الهلال اليوم | سخرية نيمار .. ومفاوضات ملعب بوليفارد هول

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"إنفاق الهلال يساوي صفقات الأهلي والاتحاد معًا" .. دعم جنوني

دائمًا ما تنظر جماهير الفرق المنافسة إلى الهلال، على أنه "النادي المدلل" في المملكة العربية السعودية؛ وسط مزاعم بحصوله على دعم مالي خاص. "اقرأ التفاصيل"

"لا توجد حجة الآن" .. قرار مرتقب لإرضاء الهلال والنصر والأهلي بعد اتهامات مجاملة الاتحاد!

تستعد لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، لإصدار قرار جديد، قد "يرضي" الهلال والنصر والأهلي، بعد أزمة نقل ملعب مباراة الاتحاد والفيحاء. "اقرأ التفاصيل"

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خطوة أولى من الهلال لـ"التعاقد" مع زين الدين زيدان .. ماذا حدث؟

لا يزال مستقبل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

الانقلاب على إنجلترا والأجواء الخيالية .. أمور أخرست منتقدي دوري روشن بأوروبا

منذ الوهلة الأولى، ويجد دوري روشن السعودي وأنديته ونجومه هجومًا كبيرًا من القارة الأوروبية، سواء من مدربين أو لاعبين أو حتى الجماهير، ولكن النجوم الذين انتقلوا إلى صفوف الدوري السعودي كانت لهم الكلمة لنفي هذا الهجوم. "اقرأ التفاصيل"

"لم يتم تنفيذ طلبي في السعودية" .. نيمار يسخر من تقارير مطالبه مع الهلال!

منذ أن وطأت قدم النجم البرازيلي نيمار جونيور المملكة العربية السعودية للانضمام إلى نادي الهلال، وتطارده الشائعات والأخبار غير الصحيحة، الأمر الذي دفعه للسخرية منها! "اقرأ التفاصيل"

إقالة جيسوس؟ رئيس الهلال يكشف عن موقفه أمام الجماهير

طالبت الجماهير الهلالية من الإدارة برئاسة فهد بن نافل بضرورة إقالة المدرب البرتغالي جورج جيسوس من تدريب الفريق، بعد نتائج الفريق غير المقنعة بالإضافة إلى مستوى الفريق المذبذب. "اقرأ التفاصيل"

"بوليفارد هول" .. الهلال يتخذ قرارًا مفاجئًا بالتفاوض مع آل الشيخ

بدأ نادي الهلال في التحرك الفعلي من أجل مفاجأة جماهيره بملعب الفريق الجديد، بعد أن قام النادي بتعاقدات تاريخية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. "اقرأ التفاصيل"

رونالدو بجانب بنزيما مرة أخرى .. نجوم دوري روشن يواجهون مانشستر سيتي!

تحددت ملامح مباراة كأس موسم الرياض 2023، بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة مباراة قوية على هامش انطلاق موسم الرياض الجديد. "اقرأ التفاصيل"

ضريبة التوقيع للهلال .. الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا تجاه الربيعي

وقاد الربيعي الأهلي الموسم الماضي للصعود إلى دوري روشن للمحترفين مرة أخرى، بعد أن حقق الفريق لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | مُشجع هلالي يخسر تحدي أمام تاليسكا ليصبح نصراويًا

يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا سيساهم بكل ما أوتي من قوة، لتحويل بوصلة مشجعي نادي الهلال من أجل تشجيع فريقه النصر. "اقرأ التفاصيل"

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