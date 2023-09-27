"إنفاق الهلال يساوي صفقات الأهلي والاتحاد معًا" .. دعم جنوني

تسريب قيمة إنفاق الهلال والنصر والاتحاد والأهلي على الصفقات

SHAHID

دائمًا ما تنظر جماهير الفرق المنافسة إلى الهلال، على أنه "النادي المدلل" في المملكة العربية السعودية؛ وسط مزاعم بحصوله على دعم مالي خاص.

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هذه المزاعم زادت بعد تصريحات الإعلامي الرياضي وليد الفراج، في عام 2021، عقب تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، بأن النادي حصل على دعم مالي يقدر بـ"مليار و500 مليون ريال".

وعلى الرغم من تأكيد الفراج وقتها، على أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأن هذا الدعم تراكمي؛ إلا أن الصورة الذهنية التي تشكلت عند الجماهير، أن الزعيم الهلالي؛ هو مدلل الكرة السعودية.

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هذه الصورة الذهنية يبدو أن القانوني الرياضي أحمد الشيخي، قد أكدها بشكل غير مباشر، عندما نشر معلومات وصلت إليه، بشأن "إنفاق" أندية صندوق الاستثمارات السعودي، على شراء اللاعبين وعقودهم، في الصيف الحالي.

وكشف الشيخي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن إنفاق الهلال في الصيف الحالي، على الصفقات الأجنبية، وصل إلى 2.4 مليار ريال سعودي، وهو يساوي تقريبًا إجمالي ما تم صرفه على الأهلي والاتحاد.

الأهلي - وفقًا للقانوني الرياضي -، أنفق مبلغ 1.2 مليار ريال، متقدمًا على غريمه نادي الاتحاد، الذي صرف 1.1 مليار ريال، في صيف العام الحالي، على شراء اللاعبين الأجانب وقيمة عقودهم.

أما بالنسبة لنادي النصر.. أوضح أحمد الشيخي، أن قيمة إنفاقه وصلت إلى 2 مليار ريال سعودي، مع إدخال صفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، التي تمت في الشتوية الماضية؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن صفقة كريستيانو رونالدو، قيل إنها كلفت نادي النصر، رواتب إجمالية تصل إلى 500 مليون يورو، حتى صيف عام 2025.

SHAHID