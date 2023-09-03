أخبار الهلال اليوم | رفض أبو تريكة للزعيم .. وهروب نيمار إلى "الجنة"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الثالث من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد الموافق الثالث من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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ثمن الصفقات الصيفية .. الهلال يفقد 4 لاعبين دفعة واحدة!

أصبح نادي الهلال مضطرًا للاستغناء عن 4 لاعبين محليين في صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ثمنًا للصفقات التي أبرمها خلال صيف 2023! "اقرأ التفاصيل"

"أغادر ما حلمت يومًا بتمثيله" .. رسالة مؤثرة من عبدالله المعيوف لجمهور الهلال بعد انتقاله إلى الاتحاد

كتب الحارس السعودي عبد الله المعيوف، السطر الأخير في رحلته مع الهلال، موجهًا رسالة وداع لجماهيره، بعد انضمامه رسميًا للاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

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أبو تريكة إلى محمد صلاح: أموال الاتحاد لن تفيد ولو عاد بي الزمن سأرفض الهلال ثانية!

بصفته أحد الأصدقاء المقربين لمحمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، تحدث محمد أبو تريكة؛ المحلل المصري في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، عن موقف مو من العرض السعودي المغري، الذي يمتلكه حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "نحن الهلال، ارفع رأسك لترانا" .. تقديم مذهل لقميص "نور وظلام"

كشف الهلال رسميًا عن قميصه الثالث للموسم الجاري 2023-2024، والذي جاء جديدًا وملفتًا باختلافه وتميزه عن القمصان المعتادة للفريق. "اقرأ التفاصيل"

لهذا هرب إلى "جنة" الهلال .. نيمار: عشت وميسي الجحيم في باريس سان جيرمان!

كسر البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال السعودي صمته أخيرًا حول الفترة التي قضاها في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انتقاله إلى "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023. "اقرأ التفاصيل"

سباق الأفضل في الدوري السعودي | قفزة نجم الاتحاد .. وحضور أهلاوي ضعيف!

استمرارًا مع السباق الذي يطل عليكم عقب نهاية كل جولة من دوري روشن السعودي، نواصل تقديم خامس حلقاته، حيث أفضل 10 لاعبين على مدار الموسم. "اقرأ التفاصيل"

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