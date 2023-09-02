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ثمن الصفقات الصيفية .. الهلال يفقد 4 لاعبين دفعة واحدة!

أحمد رفعت
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دوري روشن السعوديالهلالانتقالاتالشباب

صفقات الهلال الصيفية تتسبب في رحيل 4 لاعبين

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أصبح نادي الهلال مضطرًا للاستغناء عن 4 لاعبين محليين في صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ثمنًا للصفقات التي أبرمها خلال صيف 2023!

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الشباب اتفق بصفة نهائية مع الهلال على شراء عقد الحارس محمد العويس، بعد رغبة الأخير في الرحيل عن الفريق.

وأضافت الصحيفة أن الشباب سيضم الثلاثي عبد الله رديف وحمد اليامي ومحمد جحفلي بنظام الإعارة من صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المباريات التالية

وكان العويس قد أبلغ نادي الهلال برغبته في الرحيل عن صفوفه خلال الفترة الحالية، بعد انضمام الحارس المغربي ياسين بونو إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الجارية.

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بينما سيضم الشباب رديف واليامي وجحفلي بنظام الإعارة، ضمن صفقة انتقال حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال خلال صيف 2023 أيضًا.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 97003كريم بنزيما
  • 10375خاليدو كوليبالي
  • 18847روبرتو فيرمينو
  • 8456نجولو كانتي
  • 22161مارسيلو بروزوفيتش
  • 44982صفقة أخرى
201824 الأصوات

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