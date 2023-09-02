ثمن الصفقات الصيفية .. الهلال يفقد 4 لاعبين دفعة واحدة!

صفقات الهلال الصيفية تتسبب في رحيل 4 لاعبين

SHAHID

أصبح نادي الهلال مضطرًا للاستغناء عن 4 لاعبين محليين في صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ثمنًا للصفقات التي أبرمها خلال صيف 2023!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الشباب اتفق بصفة نهائية مع الهلال على شراء عقد الحارس محمد العويس، بعد رغبة الأخير في الرحيل عن الفريق.

وأضافت الصحيفة أن الشباب سيضم الثلاثي عبد الله رديف وحمد اليامي ومحمد جحفلي بنظام الإعارة من صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان العويس قد أبلغ نادي الهلال برغبته في الرحيل عن صفوفه خلال الفترة الحالية، بعد انضمام الحارس المغربي ياسين بونو إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الجارية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بينما سيضم الشباب رديف واليامي وجحفلي بنظام الإعارة، ضمن صفقة انتقال حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال خلال صيف 2023 أيضًا.

SHAHID