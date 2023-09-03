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لهذا هرب إلى "جنة" الهلال .. نيمار: عشت وميسي الجحيم في باريس سان جيرمان!

أحمد الغنام
Neymar Messi PSG 2023Getty
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النجم البرازيلي يكشف سبب معاناته في باريس سان جيرمان..

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كسر البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال السعودي صمته أخيرًا حول الفترة التي قضاها في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انتقاله إلى "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

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نيمار كان صفقة الهلال الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، حيث انضم إلى "الزعيم" مقابل 90 مليون يورو، مع رغبة باريس سان جيرمان في التخلي عن خدماته.

وأجرى النجم البرازيلي مقابلة مطولة مع صحيفة "globo" البرازيلية، تحدث خلالها بشكل رئيسي عن الصعوبات التي واجهها في باريس سان جيرمان.

المباريات التالية

وقال نيمار عن شعوره عند رؤية ليونيل ميسي يتوج بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين: "كنت سعيدًا جدًا له بالعام الذي عاشه، لكن في الوقت نفسه حزينًا جدًا، لأنني كنت على الوجه الآخر من العملة".

وأضاف: "لقد كان في الجنة بعد فوزه مع منتخب الأرجنتين والفوز بكل شيء ممكن في السنوات الأخيرة، لكنه مع باريس عاش الجحيم، لقد عشنا الجحيم هناك".

وفسر ذلك قائلًا: "أنا وهو نشعر بالاستياء، لأننا لم نذهب إلى هناك من أجل لا شيء، لقد ذهبنا لنبذل قصارى جهدنا ونكون أبطالًا ونحاول صنع التاريخ، ولهذا السبب لعبنا معًا مرة أخرى، لقد انضم إلى باريس من أجل صناعة التاريخ، لكن لسوء الحظ لم ننجح".

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وقال في ختام حديثه: "غادر ميسي باريس سان جيرمان بطريقة لا يستحقها، لقد فعل كل ما عليه، أي شخص يعرفه، يعرف أنه رجل يتدرب، ويقاتل، وإذا خسر يغضب، وقد تم اتهامه بشكل غير عادل في رأيي"

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204611 الأصوات

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