أخبار الهلال اليوم | رسالة غير مبشرة لسالم الدوسري ونيمار متورط في فضيحة أخلاقية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الـ15 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ15 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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تهديد البليهي

أصبح علي البليهي؛ مدافع الهلال، مهددًا بالغياب عن كلاسيكو الأهلي، المقرر إقامته في الـ27 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن.

الأمر مرهون بموقفه في لقاء الخليج المقبل في الـ20 من الشهر الجاري، ضمن الجولة التاسعة، إذ حال حصوله على كارت أصفر خلاله، يترتب عليه تلقائيًا غيابه عن الكلاسيكو، لتراكم البطاقات (4 بطاقات).

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إحباط سالم الدوسري .. "لا تتوافر بك معايير التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا!"

رسالة محبطة وصلت لسالم الدوسري؛ جناح الهلال السعودي، قبل أيام من حفل توزيع جوائز الأفضل في آسيا من قبل الاتحاد القاري. (طالع التفاصيل)

نيمار يسقط أمام نجم النصر .. جمهور الهلال يخذل لاعبه في أول تحدٍ له!

في أول فرصة لجمهور الهلال السعودي لإظهار الدعم للبرازيلي نيمار دا سيلفا؛ جناح الفريق، لم يحدث بالشكل المطلوب، وخسر أول فرصة له لحصد أول جائزة له بقميص الزعيم. (طالع التفاصيل)

بعد أنباء عصيان متعب الحربي .. رئيس الشباب يفاجئ الهلال والنصر والأهلي بتصريحه

متعب الحربي؛ ظهير نادي الشباب السعودي، الاسم الذي كان مسارًا للجدل في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، لا يزال كذلك قبل الشتاء المقبل، لكن محمد المنجد؛ رئيس النادي، خرج لوضع النقاط فوق الحروف. (طالع التفاصيل)

بعد إصابة نيمار أمام فنزويلا .. المنتخب البرازيلي يوضح تطورات وضع نجم الهلال

أوضح رودريجو بافيا؛ المتحدث الرسمي باسم المنتخب البرازيلي، موقف نيمار دا سيلفا؛ جناح السامبا ومحترف الهلال السعودي، بعدما تعرض للإصابة خلال المباراة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

رودريجو يشكر نيمار

عبر رودريجو نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، عن عدم ارتياحه للدور الذي يلعبه رفقة فريقه الإسباني، موجهًا الشكر إلى زميله بالمنتخب نيمار جونيور نجم نادي الهلال. (طالع التفاصيل)

سب وتهديدات .. نيمار ينفجر في معسكر البرازيل والرئيس يسقط ضحيته

حالة من الجدل والتوتر والخلافات تضرب وجود نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، في معسكر منتخب البرازيل الحالي، تطورت لسب وقذف وتهديدات. (طالع التفاصيل)

في قلب معسكر البرازيل.. فضيحة أخلاقية أبطالها نيمار، فينيسيوس وريتشارليسون!

هناك موضوع قوي يهز الكرة البرازيلية في الساعات الأخيرة، وهذه المرة الأسماء المتهمة ليست كأي أسماء، بل أهم 3 نجوم في خط هجوم السيليساو، نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون. (طالع التفاصيل)

لولاهم ما نجح نجوم العالم .. جنود دوري روشن السعودي المجهولون يفرضون كلمتهم!

قد تعتقد في الوهلة الأولى أن اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن، يتألقون نظرًا لإمكانياتهم الفردية فقط، ولكن هناك جنود مجهولة وراء هذا التألق، وهم اللاعبون المحليون المميزون. (طالع التفاصيل)

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