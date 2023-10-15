بعد أنباء عصيان متعب الحربي .. رئيس الشباب يفاجئ الهلال والنصر والأهلي بتصريحه

محمد المنجد؛ رئيس الشباب، يتحدث عن موقف ظهيره متعب الحربي من التجديد وأنباء الرحيل

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متعب الحربي؛ ظهير نادي الشباب السعودي، الاسم الذي كان مسارًا للجدل في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، لا يزال كذلك قبل الشتاء المقبل، لكن محمد المنجد؛ رئيس النادي، خرج لوضع النقاط فوق الحروف.

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صحيفة "الرياضية" السعودية زعمت في عددها الصادر اليوم الأحد، أن مسؤولي الليث الأبيض قدموا عرضًا للظهير الشاب، لكنه رفض اعتراضًا على المقابل المادي وطلب منحه مزايا إضافية، خاصةً في ظل اهتمام الهلال، النصر والأهلي بالظفر بخدماته.

لكن المنجد نفى هذه الأنباء بطريقة غير مباشرة، إذ عند سؤاله عن موقفه من التجديد للحربي علق في تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "أي لاعب يستعدي الأمر التجديد له سنفعل".

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وأضاف عن العروض المقدمة له وإمكانية رحيله: "لو دخل اللاعب الفترة الحرة، ربما يتم تصديق الأنباء المتداولة، لكن حاليًا عقده سارٍ معنا".

رئيس الشباب اختتم: "متعب ولدنا، وعقده سارٍ مع النادي، ويبقى ولدنا".

يذكر أن صاحب الـ23 عامًا يمتد عقده مع الليوث لموسمين ونصف، إذ ينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

SHAHID