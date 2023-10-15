بعد إصابة نيمار أمام فنزويلا .. المنتخب البرازيلي يوضح تطورات وضع نجم الهلال

هل يغيب نيمار عن مباريات البرازيل والهلال جراء إصابته أمام فنزويلا؟

أوضح رودريجو بافيا؛ المتحدث الرسمي باسم المنتخب البرازيلي، موقف نيمار دا سيلفا؛ جناح السامبا ومحترف الهلال السعودي، بعدما تعرض للإصابة خلال المباراة الأخيرة.

محترف الزعيم شارك مع منتخب بلاده قبل يومين أمام فنزويلا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وخلال كرة مشتركة في اللقاء تعرض نيمار للإصابة، إذ بدى غير قادرًا على السير بشكل طبيعي أثناء خروجه من أرض الملعب بعد إطلاق صافرة النهاية.

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وحول هذه الإصابة، أوضح متحدث السامبا أن إصابة نيمار غير مقلقة ولم تمنعه من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، إذ لم تؤثر عليه بأي صورة.

وأكد بافيا على جاهزية صاحب الـ31 عامًا لمواجهة أوروجواي، المقرر إقامتها يوم الـ18 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات نفسها.

يذكر أن رفاق نيمار يحتلون المركز الثاني في التصفيات برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، مبتعدين عن الصدارة بفارق نقطتين، والتي يحتلها المنتخب الأرجنتيني.