أخبار الهلال اليوم | ضم جناح النصر السابق، ونصراوي يتمنى انتقال رونالدو للزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 2 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 سبتمبر 2024.

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بعد مطالبة جماهير الهلال برحيله..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد ترشيح 4 أسماء لحمل قميص العالمي..

"انتهينا، عمره أصبح 40 عامًا"

رئيس الشباب يحسم الجدل في صفقة متعب الحربي..

صفقة محلية جديدة للزعيم

نيوم يحافظ على العلامة الكاملة ويكتسح الجبيل (4-0)..

"لم تفعلوا مثل الهلال" .. جماهير الاتحاد تفتح النار على لؤي مشعبي بعد رحيل لاعبين دفعة واحدة! حالة من الغضب الجماهيري العارم

سجل هدفًا في مرمى ريال مدريد..