"رحيله ليس بتلك السهولة" .. تمرد رينان لودي يزعج إدارة الهلال!

بعد مطالبة جماهير الهلال برحيله..

يعيش البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الهلال، حالة من الاستياء في ظل اتجاه الإدارة نحو استبعاده من قائمة أجانب الفريق للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

وأعلن الهلال عن تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر، متعب الحربي، قادمًا من الشباب، بعقد لمدة 5 مواسم، من أجل الاعتماد عليه في هذا المركز، في ظل عدم تقدم رينان لودي لمستويات مُرضية للجماهير، كما أفادت تقارير بأن الإدارة الهلالية تتجه نحو تسجيل البرازيلي نيمار جونيور في قائمة الأجانب، واستبعاد رينان لودي، خلال الفترة الأولى من الموسم.

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وذكرت صحيفة UOL البرازيلية، أن رينان لودي أصبح مهمشًا من قبل الهلال، ما صنع احتكاكًا داخليًا، وأن الإدارة الهلالية منزعجة من لودي الذي يضع العقبات أمام الخروج على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي.

وتعاقد الهلال مع رينان لودي، قادمًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في يناير الماضي، مقابل 23 مليون يورو، بعقد يستمر حتى يونيو 2027، فيما اعتمد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، عليه في مركز الظهير الأيسر للهلال، خلال النصف الثاني من الموسم، الذي شهد تتويج الأزرق بثلاثية دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويواجه لودي انتقادات واسعة من قِبل جماهير الهلال، التي شنت حملات واسعة لمطالبة الإدارة بالاستغناء عن خدماته، في ظل ارتباط اسمه باهتمام أندية مثل جلطة سراي التركي وأيندهوفن الهولندي.