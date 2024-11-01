أخبار الهلال اليوم | حيرة جورج جيسوس قبل الديربي .. وتقزيم النصر أمام الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.

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رغم هجومهم عليه .. رسالة من كريستيانو رونالدو إلى جماهير النصر قبل ديربي الهلال: "نحن في الملعب!"

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، "رسالة" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل ديربي الرياض الكبير أمام الهلال. "اقرأ التفاصيل"

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"وُصف باللقاء الملحمي" .. اجتماع جورجينا مع صديقة نيمار قبل صراع الهلال والنصر في ديربي الرياض

يبدو أن برونا بيانكاردي وجورجينا رودريجيز، صديقتي الساحر البرازيلي نيمار جونيور والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ثنائي الهلال والنصر السعوديين - على التوالي -، قد نجحتا في خطف الأنظار إليهما، قبل إطلاق صافرة بداية ديربي الرياض الكبير. "اقرأ التفاصيل"

"أنسى علاقتي مع ساديو ماني بسبب الهلال" .. خاليدو كوليبالي يرشح زميله لـ"الكرة الذهبية" ويكشف حقيقة ندمه على هذا القرار!

اختار النجم السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أحد زملائه؛ كـ"مرشح قوي" للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية"، في المستقبل. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"الحلم سيتحول إلى حقيقة" .. تصريح "رسمي" من سانتوس يصدم الهلال بشأن استمرار نيمار

يبدو أن مسألة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال إلى ناديه السابق سانتوس قد اقتربت بالفعل، بعد خروج أوزفالدو نيكو نائب رئيس النادي البرازيلي بتصريح يكشف فيه آخر تطورات المفاوضات معه. "اقرأ التفاصيل"

سعود عبد الحميد ضد تورينو | جمهور روما أصبح ممتنًا له .. ولم تعد لـ"الشماتة الهلالية" أهمية بعد الآن!

لم يكن هناك فرصة أفضل من تلك، كي يعود المدرب الكرواتي إيفان يوريتش للإمساك بزمام الأمور من جديد مع روما الإيطالي بعد الهزيمة القاسية أمام فيورنتينا في الجولة الماضية (9) من الدوري الإيطالي بخماسية مقابل هدف وحيد. "اقرأ التفاصيل"

"هذا تقزيم للنصر أمام الهلال" .. توقع "إعلامي" يتسبب في ضجة قبل ديربي الرياض

تسببت توقعات المحللين بشأن نتيجة ديربي الرياض بين النصر والهلال، في إثارة الجدل عبر برنامج "أكشن مع وليد"، وذلك في ظل الحديث عن أفضلية الزعيم في المواجهة وأن فوز العالمي سيكون مفاجأة. "اقرأ التفاصيل"

بسبب روبن نيفيش .. الحيرة تُسيطر على جورج جيسوس قبل ديربي الرياض!

حالة من الحيرة تسيطر على المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، قبل مواجهة نظيره النصر مساء اليوم الجمعة في ديربي الرياض، بسبب بديل النجم روبن نيفيش. "اقرأ التفاصيل"

قبل ديربي الرياض بساعات .. جورج جيسوس يستبعد لاعبًا ويحسم موقف ياسين بونو النهائي

اتخذ المدرب البرتغالي جورج جيسوس بعض القرارات الفنية الأخيرة، قبل انطلاق مباراة ديربي الرياض ضد النصر، المقرر لها مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"