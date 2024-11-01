قبل ديربي الرياض بساعات .. جورج جيسوس يستبعد لاعبًا ويحسم موقف ياسين بونو النهائي

تعرف على تشكيل الهلال لمواجهة النصر

اتخذ المدرب البرتغالي جورج جيسوس بعض القرارات الفنية الأخيرة، قبل انطلاق مباراة ديربي الرياض ضد النصر، المقرر لها مساء اليوم الجمعة.

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ويستضيف النصر نظيره الهلال على ملعب الأول بارك، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وأكدت صحيفة "الرياضية" على أن جيسوس قرر استبعاد المدافع خليفة الدوسري عن مواجهة النصر، بسبب تعرضه للإصابة في الركبة خلال التدريبات.

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وأضافت الصحيفة أن جيسوس قرر أيضًا الاعتماد على الحارس المغربي ياسين بونو، بعد اكتمال جاهزيته للمشاركة في المباريات، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده مؤخرًا.

وسيضم تشكيل الهلال لمواجهة النصر الآتي: "ياسين بونو، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي، سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، مالكوم، ماركوس ليوناردو، أليكساندر ميتروفيتش"، وفقًا لما أكدته الصحيفة.