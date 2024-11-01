بسبب روبن نيفيش .. الحيرة تُسيطر على جورج جيسوس قبل ديربي الرياض!

كيف سيتصرف جيسوس أمام النصر؟

حالة من الحيرة تسيطر على المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، قبل مواجهة نظيره النصر مساء اليوم الجمعة في ديربي الرياض، بسبب بديل النجم روبن نيفيش.

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ويستضيف النصر نظيره الهلال مساء اليوم الجمعة، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن جيسوس يفاضل بين الثنائي ناصر الدوسري ومحمد كنو، من أجل الاختيار بينهما لتعويض غياب نيفيش بسبب الإصابة.

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يأتي ذلك بعدما اعتمد جيسوس على كنو والدوسري في خط وسط الفريق، خلال آخر المباريات ضد الطائي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيعود الصربي سيرجي سافيتش مجددًا لتشكيل الهلال أمام النصر، على أن يستقر جيسوس ما بين كنو والدوسري لتعويض نيفيش.