أخبار الهلال اليوم | حكم مثير للجدل للكلاسيكو .. وتطورات مفاوضات أوسيمين

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الرابع من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق الرابع من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الآن بدأت المنافسة الكروية .. "المصارعة الحرة" تحزم حقائبها وتغادر كأس الملك سلمان!

"الاحتفالات في آسيا والأحزان في إفريقيا" هذا هو الوضع في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، بعد نهاية دور المجموعات، أمس الخميس. "اقرأ التفاصيل"

القلق يتصاعد في أوروبا .. رئيس الاتحاد الإيطالي يُطالب فيفا بإيقاف السعودية

تتصاعد موجة القلق والغضب في أوروبا مما يحدث في الدوري السعودي واستقطاب الأندية للعديد من النجوم الناشطين في كبرى دوريات القارة العجوز مثل كريم بنزيما وروبن نيفيش ورياض محرز وساديو ماني. "اقرأ التفاصيل"

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تعيين حكم "مونديالي" مثير للجدل لقمة الهلال والاتحاد في كأس الملك سلمان

كشف الإعلامي علاء سعيد عن تعيين الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة قمة الاتحاد والهلال في دور الـ8 من كأس الملك سلمان للأندية البطلة العربية، والتي ستقام مساء السبت القادم في الطائف. "اقرأ التفاصيل"

بين 140 و200 مليونًا .. تضارب بخصوص اقتراب الهلال من خطف أوسيمين

مازال ملف المهاجم مفتوحًا في الهلال رغم بقاء أقل من أسبوعين على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، وقد أضيف للغموض المحيط بهذا الملف شيء من التضارب في الأنباء حول اقتراب النادي من الفوز بتوقيع هدفه الجديد فيكتور أوسيمين. "اقرأ التفاصيل"

خاص | مهلة أخيرة من الهلال لحسم صفقة فيكتور أوسيمين .. والبديل جاهز!

يسارع مسؤولو نادي الهلال "الزمن"؛ من أجل التعاقد مع مهاجم عالمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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