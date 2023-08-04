خاص | مهلة أخيرة من الهلال لحسم صفقة فيكتور أوسيمين .. والبديل جاهز!

تطورت صفقة نادي الهلال الهجومية

GOAL

يسارع مسؤولو نادي الهلال "الزمن"؛ من أجل التعاقد مع مهاجم عالمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الهلال تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع 4 صفقات عالمية؛ وهم قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

وعلم موقع "GOAL"، من مصادره الخاصة، أن الإدارة الهلالية، منحت نادي نابولي الإيطالي "48 ساعة"؛ للرد على العرض المقدم، للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مقابل 160 مليون يورو.

وأشارت المصادر، إلى أن الهلال أبلغ مسؤولي نابولي، بأنهم لن يزيدوا عرضهم عن الـ160 مليونًا؛ وذلك في ظل تمسك بطل إيطاليا، بالحصول على 200 مليون يورو.

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وكشفت المصادر، عن امتلاك الزعيم الهلالي، موافقة نهائية من المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، وناديه فولهام الإنجليزي؛ حيث سيعمل على إتمام الصفقة رسميًا، حال مرور الـ48 ساعة القادمة، دون الحصول على رد من نابولي.

جدير بالذكر أن فيكتور أوسيمين، يلعب في صفوف نابولي منذ صيف 2020؛ مسجلًا 59 هدفًا وصانعًا 14 آخرين في 101 مباراة رسمية، بينما أحرز ميتروفيتش، 111 هدفًا بالإضافة إلى 22 أسيست في 205 مواجهات، خلال 5 سنوات ونصف مع فولهام.

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