الآن بدأت المنافسة الكروية .. "المصارعة الحرة" تحزم حقائبها وتغادر كأس الملك سلمان!

ثمانية فرق شقت طريقها نحو ربع النهائي، ومثلهم غادروا، لكن هناك أفراح من نوع خاص ببدء المنافسة الحقيقية في أعين الجماهير

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"الاحتفالات في آسيا والأحزان في إفريقيا" هذا هو الوضع في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، بعد نهاية دور المجموعات، أمس الخميس.

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ثمانية فرق حجزت مقعدها بشكل رسمي في ربع النهائي، هي: الاتحاد والهلال والشباب والنصر من السعودية، الشرطة العراقي، السد القطري، الوحدة الإماراتي، وممثل إفريقيا الوحيد المستمر في المنافسة "الرجاء المغربي".

أما المودعون فهم أبناء القارة السمراء؛ الترجي والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، الوداد المغربي، الأهلي الليبي، الزمالك المصري، شباب بلوزداد الجزائري، والآسيوي الوحيد الكويت الكويتي.

مع هذا الوداع المخزٍ لأندية إفريقيا، أقامت الجماهير الخليجية الاحتفالات، ليس فقط لاستمرار فرقها في البطولة، إنما لاستيائها بشكل عام من ممثلي القارة السمراء، إثر التدخلات العنيفة والاشتباكات، التي افتعلوها خلال دور المجموعات، واصفين البطولة بـ"المصارعة الحرة".

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أحدهم كتب خلال مواجهة الزمالك والنصر الليلة: "ناد إفريقي ينهي شوط مباراة بدون أي خشونة مفرطة على الخصم وهذا لم يحصل سابقاً في تاريخ كرة القدم"، وعلق آخر: "الأندية الإفريقية في البطولة العربية داخلين حلبة مصارعة"، فيما أضاف ثالث: "الحمد لله هانت بافي نادي إفريقي واحد إن شاء الله يخرج في الدور القادم وتنتهي المجزرة والإرهاب الرياضي".

هذه التعليقات خرجت إثر عدة مواقف، منها إصابة طارق حامد؛ لاعب وسط الزمالك، أمام الاتحاد المنستيري، وحاجته لتدخل جراحي في وجهه، كذلك الاشتباكات التي نشبت بين لاعبي الزمالك والهلال في الجولة الثانية، وبعدها اشتباكات الوداديين والهلاليين، وغيرها من التدخلات العنيفة.

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