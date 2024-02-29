أخبار الهلال اليوم | حقيقة صفقة رحيم سترلينج .. ومفاجأة كريم بنزيما قبل الكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق الـ29 من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ29 من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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رحيم سترلينج يحسم قراره من الانتقال إلى الهلال في الصيفية .. "قال كلمته الأخيرة لتشيلسي"

حسم رحيم سترلينج، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، "موقفه" من الانتقال إلى الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي القادم (طالع التفاصيل).

أخيرًا .. ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح للهلال أو الاتحاد بـ"شرط وحيد"!

في تطور جديد.. وافق نادي ليفربول الإنجليزي، على "بيع" النجم المصري محمد صلاح، إلى المملكة العربية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي القادم (طالع التفاصيل).

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قبل كلاسيكو الاتحاد .. الهلال يثير الجدل ويفاجئ الأهلي بـ"خطأ غريب"

أثار تطبيق بلو ستور الخاص بنادي الهلال الجدل، قبل مواجهة الكلاسيكو ضد نادي الاتحاد، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل، ببطولة دوري روشن السعودي، وذلك بمفاجئة جماهير الأهلي! (طالع التفاصيل).

كريم بنزيما وعبد الله المعيوف يُثيران الجدل في الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال!

أثار الفرنسي كريم بنزيما والحارس عبد الله المعيوف ثنائي الاتحاد الجدل، وذلك قبل مواجهة الهلال مساء الجمعة القادم، مع بداية تحضيرات العميد لمواجهة الزعيم (طالع التفاصيل).

الانتقال إلى الهلال لم يشف غليله .. نيمار يواصل الاستهزاء ويسخر من "بديله" في باريس سان جيرمان

أثار الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، الجدل مجددًا؛ بموقف "ساخر" ضد فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ونجومه (طالع التفاصيل).

فيديو | بعد أن تجاهلهما .. لفتة إنسانية رائعة من علي البليهي لـ"أطفال المطار"

أثار علي البليهي مدافع نادي الهلال الجدل، بعدما رفض طلب طفلين التقاط صورة تذكارية معه، وذلك أمس الثلاثاء بعد العودة من الدمام (طالع التفاصيل).

وعد رسمي .. ميركاتو صيف 2024 سيكون تاريخيًا في دوري روشن السعودي

اعتقد البعض أن ما قامت به أندية دوري روشن السعودي بانتقالات تاريخية خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 لن يتكرر، ولكن يبدو أننا على موعد مع انتقالات ستكون تاريخية أيضًا الصيف المقبل (طالع التفاصيل).

فرصة ذهبية أمام الاتحاد لإفساد عمل الهلال .. الكلاسيكو الآسيوي على غرار الإسباني

لاشك أنها أيام الحظ السعيد لجماهير الكرة العربية والآسيوية وخاصة السعودية، إذ نحن على موعد لـ3 مواجهات ساخنة بين الهلال والاتحاد، في دوري روشن ودوري أبطال آسيا، وإن كانت بالتأكيد أيام صعبة وقاسية ومُجهده للعملاقين السعوديين (طالع التفاصيل).

"يحتاج مساعدة الهلال أو معجزة صعبة" .. فيفا يعلن رسميًا فرص النصر للتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا، عن فرص نادي النصر السعودي، للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في صيف 2025 (طالع التفاصيل).

مستقبل يوفنتوس ومدربون عالميون .. خطة دوري روشن السعودي لميركاتو الصيف

ستواصل أندية دوري روشن السعودي، سعيها لتدعيم صفوفها بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل استكمال ما بدأته في الصيف الماضي (طالع التفاصيل).

نحو تعويض السعودية لـ"ركود" الشتاء .. كيليان مبابي بوابة "تفريغ" ريال مدريد

انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني أصبح مسألة وقت، بعدما أخطر ناديه باريس سان جيرمان، بعدم تجديد عقده، بالإضافة إلى الوصول إلى اتفاق مع النادي الإسباني يقضي بانتقاله، ولكن كيف ستستفيد الأندية السعودية من تلك الصفقة؟ (طالع التفاصيل).

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