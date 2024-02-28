فيديو | بعد أن تجاهلهما .. لفتة إنسانية رائعة من علي البليهي لـ"أطفال المطار"

شاهد ما فعله البليهي مع الطفلين

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أثار علي البليهي مدافع نادي الهلال الجدل، بعدما رفض طلب طفلين التقاط صورة تذكارية معهما، وذلك أمس الثلاثاء بعد العودة من الدمام.

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وكان البليهي رفقة بعثة نادي الهلال التي تواجدت في الدمام، من أجل خوض مباراة الاتفاق ببطولة دوري روشن السعودي، وبعد العودة والخروج من المطار، كان هناك طفلين رفقة والدهما يُريدان التقاط صورة تذكارية، ولكنه رفض الأمر لتطوله الكثير من الانتقادات.

وانتشر مقطع فيديو اليوم الأربعاء، لعلي البليهي وهو يقوم بزيارة الطفلين في منزلهما، حيث قام بالاعتذار لهما عما بدر منه في المطار.

وقام البليهي بالاعتذار للطفين ومنحهما القميص الخاص به، بعد الموقف الذي حدث وتسبب في الانتقادات التي وجهت له خلال الساعات الماضية.

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وشارك البليهي بصفة أساسية في مباراة الهلال ضد الاتفاق، التي حسمها الزعيم بهدفين دون رد، في الجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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