نحو تعويض السعودية لـ"ركود" الشتاء .. كيليان مبابي بوابة "تفريغ" ريال مدريد

بتلك الطرق ستستفيد أندية دوري روشن السعودي

SHAHID

انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني أصبحت مسألة وقت، بعدما أخطر ناديه باريس سان جيرمان، بعدم تجديد عقده، بالإضافة إلى الوصول إلى اتفاق مع النادي الإسباني يقضي بانتقاله، ولكن كيف ستستفيد الأندية السعودية من تلك الصفقة؟

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قد تتخيل أن تلك الصفقة لن تستطيع الأندية السعودية الاستفادة منها، ولكن في الواقع من أكثر الأطراف استفادة من تلك الصفقة هي أندية دوري روشن السعودي!

الباب سيُفتح أمام فينيسيوس جونيور

في فترة الانتقالات الصيفية 2023، أكدت صحيفة "AS" الإسبانية، على أن فينيسيوس جونيور هو أحد أهداف دوري روشن السعودي، وقد يتم مفاوضته في صيف 2024، ولكن الجميع استبعد ذلك لأنه أحد عناصر الميرنجي الأساسيين، ومن شبه المستحيل أن يوافق ناديه بالتخلي عنه.

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وبعد أن اقترب مبابي كثيرًا من الانتقال إلى ريال مدريد، الجميع بدأ يتحدث عن أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور سيكون أكثر المتضررين من تلك الصفقة، لأن النجم الفرنسي يلعب في نفس مركزه.

وبالتالي سيكون مصير جونيور هو مقاعد البدلاء ليكون بديلًا لمبابي، إلا إذا تم تغيير مركزه وأصبح يلعب في مركز الجناح الأيمن بدلًا من الأيسر.

وبالتالي فإن باب رحيل جونيور إلى دوري روشن السعودي قد يكون مفتوحًا، وبالتالي تستفيد أندية دوري روشن من تلك الصفقة من أجل تحقيق هدف التعاقد مع فينيسيوس.

رودريجو قد يرحل عن الريال!

قد يكون رودريجو هو الأقل تضررًا من صفقة مبابي فنيًا، لقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ولكن يبقى هو اللاعب الذي قد يُضحي به ريال مدريد من أجل مبابي.

وكما ذكرت صحيفة "AS" الإسبانية، فإن ريال مدريد قد يُضحي برودريجو، وسيعتمد على كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في هجوم الفريق، مع منحهما حرية التحرك.

وفي حالة استقرار ريال مدريد على الاستغناء عن رودريجو، ستكون الأندية السعودية هي أول من سيحاول التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سوق ناري في انتظارنا بالسعودية

لم تقم أندية دوري روشن السعودي بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع تأكيدات بأن هناك رغبة في تكرار موسم الانتقالات التاريخية الذي قدمته تلك الأندية العام الماضي في صيف 2024.

وبالتالي ارتباط اسم أي لاعب بالأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لن يُكون أمرًا مستغربًا، بعد سيناريو الصيف الماضي.

واستغلال صفقة مبابي إلى ريال مدريد من جانب الأندية السعودية، لن يكون أمرًا مستبعدًا إطلاقًا، بل من الممكن أن يكون هناك تخطيط بالفعل حاليًا لهذا الأمر.

SHAHID