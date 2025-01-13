أخبار الهلال اليوم | موقف محرج لجورج جيسوس بسبب سالم الدوسري وحقيقة رحيل نجم الزعيم بعد الاجتماع المثير

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ13 من يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الإثنين الموافق الـ13 من يناير 2025، وكل ما يدور حول الفريق.

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لودي غادر مباراة العروبة باكيًا .. طبيعة الإصابة التي انتظرها نيمار للعودة إلى قائمة الهلال "المحلية"

قبل ما يزيد عن أسبوعين، خرج بابلو ميراندا، وكيل أعمال رينان لودي، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الهلال، بتصريحات حاسمة لمستقبل اللاعب مع الأزرق، في الميركاتو الشتوي، في ظل انتظار مواطنه نيمار جونيور، عودته لقائمة الفريق في المسابقات المحلية، مؤكدًا أن لودي لن يرحل عن المملكة أرينا. (طالع التفاصيل)

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بعد تألقه مع المنتخب السعودي .. الهلال يكافئ مصعب الجوير ويقطع الطريق على الشباب!

استقرت إدارة نادي الهلال، على تحديد مصير مصعب الجوير، لاعب وسط الفريق المُعار لصفوف الشباب، بعد مستوياته المتميزة مع النادي العاصمي، وكذلك المنتخب السعودي هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

"حديثه متناقض" .. سقطة تورط جورج جيسوس في مؤتمر الهلال بسبب سالم الدوسري!

لاقى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، رسالة انتقاد بشأن حديثه في المؤتمر الصحفي، عقب مباراة العروبة، التي انتهت بفوز الأزرق بنتيجة (5-0)، في مباراة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

GOAL

يطابق شروط جيسوس .. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يقترح على الهلال ضم لامين يامال!

وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، اقتراحًا طريفًا إلى الزعيم، بالتعاقد مع الجناح الإسباني الشاب لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، في المرحلة المُقبلة. (طالع التفاصيل)

بعد الاجتماع الطويل مع إنزاجي .. ميلينكوفيتش سافيتش يكشف موقفه من رغبة إنتر في ضمه

أوضح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم وسط الهلال السعودي، موقفه من رغبة إنتر الإيطالي في ضمه، خاصة بعد تصاعد الأنباء بهذا الشأن مؤخرًا وتحديدًا بعد اجتماع النجم الصربي مع سيموني إنزاجي المدير الفني للنيراتزوري في الرياض أثناء المشاركة في كأس السوبر الإيطالي. (طالع التفاصيل)

من جنة الخليج إلى واقع روشن الأليم .. الحمدان وضحايا الأجانب الخمسة يستيقظون من "حلم" المنتخب السعودي على كابوس الدكة!

10 أيام، كانت حصيلة مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، بدءًا منذ مباراة الجولة الأولى أمام البحرين، في المجموعة الثانية، وحتى مغادرة الدور نصف النهائي، على يد سلطنة عمان، بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل)