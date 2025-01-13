لودي غادر مباراة العروبة باكيًا .. طبيعة الإصابة التي انتظرها نيمار للعودة إلى قائمة الهلال "المحلية"

خرج من مباراة العروبة بالسيارة الطبية..

قبل ما يزيد عن أسبوعين، خرج بابلو ميراندا، وكيل أعمال رينان لودي، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الهلال، بتصريحات حاسمة لمستقبل اللاعب مع الأزرق، في الميركاتو الشتوي، في ظل انتظار مواطنه نيمار جونيور، عودته لقائمة الفريق في المسابقات المحلية، مؤكدًا أن لودي لن يرحل عن المملكة أرينا.

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وفي مباراة العروبة، التي حقق فيها الهلال فوزًا عريضًا بنتيجة (5-0)، على ملعب جامعة الجوف، في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي، تعرض رينان لودي لإصابة قوية، أجبرته على مغادرة ملعب اللقاء باكيًا برفقة الطاقم الطبي، ليفتح باب الاحتمالات بشأن إمكانية غيابه خلال الفترة المُقبلة، ما يحسم هوية الأجنبي المستبعد من القائمة لصالح نيمار.

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وذكر الإعلامي أحمد العجلان، بأن الإصابة التي تعرض لها رينان لودي في مباراة العروبة، عبارة عن كدمة في الركبة، وهي غير مقلقة، فيما لم يتحدد موقف اللاعب بعد، بشأن اللحاق بمباراة الهلال والفتح، المقررة الخميس المُقبل، في الجولة 15 من الدوري.

وبات رينان لودي عنصرًا أساسيًا في صفوف الهلال، منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك في 23 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 5 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، فضلًا عن هدف وتمريرتين حاسمتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما توج مع كتيبة البرتغالي جورج جيسوس، بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقررت إدارة الهلال، استبعاد نيمار من قائمة المسابقات المحلية، مع بداية الموسم، بسبب عدم تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي، فيما عاد اللاعب للمشاركة في دوري النخبة الآسيوية، وفق قانون الاتحاد السعودي، بأن يمتلك كل نادٍ في دوري روشن، 10 أجانب في صفوفه، بواقع 8 لاعبين دون تحديد سن معين، وثنائي تحت 21 عامًا.

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ويمتلك الهلال 9 لاعبين أجانب فوق السن، وهم المغربي ياسين بونو، السنغالي خاليدو كوليبالي، الثلاثي البرازيلي نيمار، رينان لودي، مالكوم، الثنائي الصربي أليكساندر ميتروفيتش، سيرجي سافيتش، الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو، روبن نيفيش، فيما يملك لاعبًا واحدًا مواليد، وهو ماركوس ليوناردو.