مصعب الجوير يتألق في دوري روشن وكأس الخليج..

استقرت إدارة نادي الهلال، على تحديد مصير مصعب الجوير، لاعب وسط الفريق المُعار لصفوف الشباب، بعد مستوياته المتميزة مع النادي العاصمي، وكذلك المنتخب السعودي هذا الموسم.

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ولاقى الجوير إشادة بمستوياته مع المنتخب السعودي، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، قبل خروج الأخضر من الدور نصف النهائي، فضلًا عن أدائه مع الشباب، الذي توجه بجائزة أفضل لاعب شاب في الشهر بدوري روشن، 3 مرات، منذ بداية الموسم، خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الماضيين.

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وذكرت صحيفة "الجزيرة"، بأن الهلال قرر تواجد مصعب الجوير في قائمته المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد انتهاء فترة إعارته مع الشباب، حيث سيكون عقده ساريًا مع الأزرق.

ويلعب مصعب الجوير بصورة أساسية في صفوف الشباب، فيما يعد قرار الهلال، بمثابة "قطع" لأي محاولة شبابية، لتمديد إعارته أو التعاقد معه بصورة نهائية، على الأقل حتى نهاية كأس العالم للأندية، والتي ستقام خلال الفترة بين 14 يونيو وحتى 13 يوليو، حيث يلعب الهلال في المجموعة الثامنة، برفقة أندية ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

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ويرتبط مصعب الجوير "21 عامًا" بعقد مع الهلال، حتى صيف 2026، فيما قرر الأزرق إعارة اللاعب إلى الشباب، من أجل الحصول على فرصة المشاركة، حيث خاض اللاعب 17 مباراة، منذ بداية الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.