أخبار الهلال اليوم | تفاصيل معسكر الزعيم .. ورفض ضم كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 1 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية، أبرز أخبار فريق الهلال السعودي، اليوم الخميس 1 يونيو 2023.

السعودية ترفض طلب الهلال بالتعاقد مع كريم بنزيما .. "لن يلعب إلا في الاتحاد لهذه الأسباب!"

في مفاجأة من العيار الثقيل، رفضت الجهة السعودية المختصة بـ"التفاوض" مع النجوم العالميين، طلب نادي الهلال، بالتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | اليوم الأخير من الدوري السعودي يبهر العالم .. "ممر نجم الهلال ولوحة الاتحاد الفنية"

خطف اليوم الأخير من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، الأنظار بمجموعة من اللقطات والأحداث المبهرة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو عاطفي مؤثر .. "دموع علي البليهي لم تنزل إلا على شخصين في الهلال"

دخل علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في نوبة بكاء؛ بعد انتهاء الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | ماذا قال؟ وزير الرياضة يرد على انتقال ميسي إلى الهلال ودعم الاتحاد بصفقات عالمية!

رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، على إمكانية انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى الهلال، ودعم الاتحاد بـ"صفقات عالمية" ضخمة، قبل المشاركة في مونديال الأندية. "اقرأ التفاصيل"

مقابل 80 مليونًا .. فهد بن نافل يوافق على بيع نجم الهلال

وافق فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، على "بيع" عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الصيف الحالي. "اقرأ التفاصيل"

الهلال أم الأهلي ؟ .. مدرب برتغالي عالمي يحسم قراره ويختار فريقه الجديد

رد سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي بورتو البرتغالي، على عرضي الهلال والأهلي؛ للتعاقد معه بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

معسكر في النمسا يُجهز نجوم الهلال

كشف نادي الهلال، عن تفاصيل المعسكر الذي سيخوضه الفريق، بعد ختام موسم 2022-2023.

وأشار الهلال عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن المعسكر سيقام في النمسا خلال الفترة من 2 يوليو حتى 20 من نفس الشهر، بعدما يحصل اللاعبين على راحة خلال الفترة من 1 إلى 25 يونيو الجاري.