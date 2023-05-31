فيديو عاطفي مؤثر .. "دموع علي البليهي لم تنزل إلا على شخصين في الهلال"

أحمد فرهود
Hilal - Ali Al-Bulaihi 2023Al Hilal Twitter
الهلالالأهليعبد الله عطيفعلي البليهيدوري روشن السعودي

حرك علي البليهي مشاعر الجماهير الرياضية في السعودية بالكامل وليس عشاق الهلال فقط

دخل علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في نوبة بكاء؛ بعد انتهاء الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بشكل رسمي.

الهلال اختتم الموسم الرياضي الحالي، بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى وصافة مونديال الأندية وأبطال آسيا.

وظهر البليهي وهو يبكي عبر الناقل الرسمي، وذلك بعد مباراة الهلال والرائد، في الجولة 30 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ بسبب وداع زميله عبدالله عطيف، متوسط ميدان الزعيم.

وأكد قلب دفاع الزعيم الهلالي، على أن دموعه لم تنزل في الهلال، إلا على وداع شخصين فقط؛ هما عطيف والمدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو.

جدير بالذكر أن عطيف، وقع على عقود الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ بعد أن رفضت إدارة فهد بن نافل، التجديد معه.

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