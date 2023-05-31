فيديو | اليوم الأخير من الدوري السعودي يبهر العالم .. "ممر نجم الهلال ولوحة الاتحاد الفنية"

يومًا بعد آخر يثبت الدوري السعودي أنه في الطريق ليصبح من أكبر المسابقات في العالم

خطف اليوم الأخير من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، الأنظار بمجموعة من اللقطات والأحداث المبهرة.

الاتحاد ضمن التتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي، منذ الجولة 29 "قبل الأخيرة"؛ وذلك في أعقاب فوزه على الفيحاء (3-0).

وتصدر لقاء الاتحاد والطائي، وهو الذي سيشهد اعتلاء النمور لمنصة التتويج رسميًا، بعد غياب 14 سنة كاملة، المشهد في اليوم الأخير؛ حيث قدّمت جماهير العميد، لوحة فنية رائعة، عند دخول نجوم الفريق أرضية الملعب؛ كما قاموا بترديد نشيد الفريق بشكل جماعي مبهر.

كما تلقى محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية، تشجيعًا كبيرًا من الحضور في ملعب "الجوهرة المشعة"، بعد دخوله بكأس دوري روشن السعودي، والذي سيتسلمه نجوم العميد، بعد نهاية مباراة الطائي، ومثله الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، الذي أخرجه المدير الفني في الدقيقة 55؛ من أجل تكريمه بحصوله على تحية جماهيرية خاصة.

وفي مباراة الهلال والرائد، أقام نجوم الفريقين، ممرًا شرفيًا لتحية النجم الدولي الكبير عبدالله عطيف، والذي يخوض آخر مبارياته بقميص الزعيم، وسط دموع من زميله علي البليهي.

جدير بالذكر أن عطيف، وقع على عقود الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ بعد رفض إدارة فهد بن نافل، التجديد معه.