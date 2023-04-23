أخبار الهلال اليوم | تعثر أوراوا ريد .. وتشكيل الكلاسيكو المتوقع

أخر أخبار الهلال اليوم 23 أبريل

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 23 إبريل 2023.

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نهائي آسيا على مرمى البصر .. الهلال يقترب من استعادة مدافعه!

كشفت تقارير صحفية أن الهلال قد يتلقى دفعة بعودة أحد نجومه المصابين في الوقت الحالي قريبًا، في ظل قرب مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

فيديو: على طريقة جون سينا .. الهلال يسخر من كريستيانو رونالدو!

سخر نادي الهلال السعودي من نجم النصر، كريستيانو رونالدو، عبر حسابه بموقع "تيك توك" على أنغام أغنية جون سينا. "اقرأ التفاصيل"

أوراوا ريد يتعثر في الدوري الياباني قبل مواجهة الهلال

تعادل فريق أوراور ريد داياموندز أمام فريق كاواساكي فرونتال بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الياباني.

ورفع أوراوا رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الثالث، وذلك قبل مواجهة الهلال يوم السبت 29 أبريل الجاري، في العاصمة السعودية الرياض، بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتحاد في كلاسيكو كأس الملك

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد في كلاسيكو نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، محمد جحفلي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: جوستافو كوييار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو.

الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو، موسى ماريجا.

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