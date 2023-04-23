كشفت تقارير صحفية أن الهلال قد يتلقى دفعة بعودة أحد نجومه المصابين في الوقت الحالي قريبًا، في ظل قرب مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية"، والتي أكدت أن المدافع علي البليهي قد يكون جاهزًا لخوض المواجهة الآسيوية المقبلة دون مشاكل كبيرة.
وأكدت أن اللاعب قد خضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي مساء السبت من أجل معرفة وضعه، وهو ما أظهر تحسنه بشكل كبير وتعافي إصابته العضلية الأخيرة.
وكان المدافع الذي تألق رفقة المنتخب السعودي في كأس العالم أمام الأرجنتين قد غاب عن الهلال في مواجهات الشباب والطائي والباطن والنصر، كما يغيب عن نصف نهائي كأس خادم الحرمين أمام الاتحاد.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا سيكون في الـ 29 من شهر أبريل الجاري، على أن يقام الإياب في اليابان السبت السادس من مايو.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميصي الهلال والاتحاد في تاريخ الكرة السعودية
- ابن جيرارد أظهر قيمته وأخرجنا من السجن .. ردود الفعل على مستوى صلاح ضد نوتنجهام
- فيديو: على طريقة جون سينا .. الهلال يسخر من كريستيانو رونالدو!
- لو لم تأت متأخرًا يا أنشيلوتي لربما فاز ريال مدريد بالثلاثية!
- كسر رقمًا عمره 65 عامًا .. احذر من خسارة رياض محرز يا جوارديولا!