يبدو أن الأخبار الجيدة في الطريق إلى الزعيم!

shahid

كشفت تقارير صحفية أن الهلال قد يتلقى دفعة بعودة أحد نجومه المصابين في الوقت الحالي قريبًا، في ظل قرب مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية"، والتي أكدت أن المدافع علي البليهي قد يكون جاهزًا لخوض المواجهة الآسيوية المقبلة دون مشاكل كبيرة.

وأكدت أن اللاعب قد خضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي مساء السبت من أجل معرفة وضعه، وهو ما أظهر تحسنه بشكل كبير وتعافي إصابته العضلية الأخيرة.

وكان المدافع الذي تألق رفقة المنتخب السعودي في كأس العالم أمام الأرجنتين قد غاب عن الهلال في مواجهات الشباب والطائي والباطن والنصر، كما يغيب عن نصف نهائي كأس خادم الحرمين أمام الاتحاد.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا سيكون في الـ 29 من شهر أبريل الجاري، على أن يقام الإياب في اليابان السبت السادس من مايو.

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