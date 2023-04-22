فيديو: على طريقة جون سينا .. الهلال يسخر من كريستيانو رونالدو!

سخر نادي الهلال السعودي من نجم النصر، كريستيانو رونالدو، عبر حسابه بموقع "تيك توك" على أنغام أغنية جون سينا.
رونالدو عجز أمام الهلال في التسجيل أو الصناعة وخرج خاسرًا الديربي الأول له بثنائية نظيفة.
وكان رونالدو قد قام بحركة مشيئة لجماهير الهلال بعد خسارة الديربي، إلا انّه لم يتعرض لأي عقوبة.
ونشر الهلال عبر حسابه على "تيك توك" مقطعًا للفيديو أثناء تدخل كريستيانو رونالدو على جوستافو كويلار والذي خرج منها اللاعب حاصلًا على بطاقة صفراء.
ووضع على المقطع أغنية المصارع الشهير جون سينا، في إشارة إلى التدخل العنيف الذي لا يظهر سوى في ألعاب القتال وليس في كرة القدم.
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