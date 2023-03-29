أخبار الهلال اليوم | تحرك الزعيم بشأن سالم الدوسري .. والخليج يستعيد نجمه المحترف

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ29 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ29 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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نظرية المؤامرة بدأت! .. تصريح ياسر المسحل يثير غضب جمهور الهلال و"تسبب في رحيل هيرفي رينارد"

بينما يظن الكثيرون أن جمهور الهلال سيكون الأكثر غضبًا بعد رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن المنتخب السعودي، بداعي اعتماده بشكل أساسي على لاعبي الزعيم منذ بداية عهده إلا أن الجمهور انقسم لفئتين. "اقرأ التفاصيل"

رسالة تحدٍ قد تدفع ميسي لرفض الهلال من أجل "البطولة المفقودة"

وسط كل العروض السعودية والأمريكية، خرج أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا اللاتينية والكاريبي لدعوة ليونيل ميسي لخوض تجربة مختلفة. "اقرأ التفاصيل"

ثلاثي الهلال والنجم المخضرم .. الفائزون والخاسرون من رحيل هيرفي رينارد عن المنتخب السعودي

لكل قرار نتائج إيجابية وسلبية، دعونا نستعرض سويًا الفائزين والخاسرين من رحيل رينارد عن المنتخب السعودي.. "اقرأ التفاصيل"

الخليج يستعيد لاعبه الأجنبي قبل مواجهة الهلال

استعاد نادي الخليج الألباني سوكول سيكاليشي قبل مواجهة الهلال، والمؤجلة من الجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ووصل سوكول إلى الدمام، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب ألبانيا خلال فترة التوقف الدولية الماضية.

الهلال يطلب تطورات ملف إصابة سالم الدوسري

طلبت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، الحصول على ملف به تطورات الحالة الطبية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب السعودية أمام بوليفيا الودية.

وتعرض سالم لإصابة خلال لقاء بوليفيا، تسببت في استبداله بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الهلال يتسلم تقرير سعود عبد الحميد الطبي

تسلم الإسباني خوان دوكي طبيب نادي الهلال، تقريرًا طبيًا من طبيب المنتخب السعودي، بخصوص إصابة سعود عبد الحميد الظهير الأيمن.

وتعرض عبد الحميد للإصابة في العضلة الضامة، مما جعل رينارد يستبعده من مواجهة بوليفيا الودية الأخيرة.

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