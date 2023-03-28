رسالة تحدٍ قد تدفع ميسي لرفض الهلال من أجل "البطولة المفقودة"

المهمة تبدو في غاية الصعوبة

وسط كل العروض السعودية والأمريكية، خرج أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا اللاتينية والكاريبي لدعوة ليونيل ميسي لخوض تجربة مختلفة.

التكهنات مستمرة حول مستقبل النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان، بسبب تعثر المحادثات بخصوص التوقيع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو القادم.

وعلى هامش التمثال الذي تم تشييده لميسي بمناسبة حصول على كأس العالم قطر 2022، تحدث أليخاندرو دومينيجيز عن البطولة التي ربما يحلم ميسي بالحصول عليها بعد إنهاء الجفاف المونديالي.

وقال دومينيجيز خلال إمساكه بكأس العالم خلال الحفل موجهًا حديثه إلى ميسي:"البطولة الوحيدة التي لم تحصل عليها الآن هي كوبا ليبرتادوريس".

وهو الأمر الذي يأخذنا إلى إمكانية عودة ميسي إلى أمريكا الجنوبية من جديد، بعد رحيله عن نادي طفولته نيولز أولد بويز في عام 2000.

ولكن المهمة ليست سهلة على أندية أمريكا الجنوبية لضم ميسي، بسبب العروض المالية الضخمة المقدمة للاعب من مختلف أنحاء العالم.