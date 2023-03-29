نظرية المؤامرة بدأت! .. تصريح ياسر المسحل يثير غضب جمهور الهلال و"تسبب في رحيل هيرفي رينارد"

انقسم جمهور الهلال بعد رحيل هيرفي رينارد عن المنتخب السعودي بين مؤيد ومعارض، لكنه اجتمع على الغضب من تصريح ياسر المسحل

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بينما يظن الكثيرون أن جمهور الهلال سيكون الأكثر غضبًا بعد رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن المنتخب السعودي، بداعي اعتماده بشكل أساسي على لاعبي الزعيم منذ بداية عهده إلا أن الجمهور انقسم لفئتين.

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نهاية رحيل رينارد مع الأخضر كُتبت أمس الثلاثاء رسميًا، بعدما أعلن اتحاد الكرة السعودي تقدمه باستقالته، لتلقيه عرض من اتحاد الفرنسي لكرة القدم، لقيادة منتخب السيدات.

فرح بعض الهلاليين برحيل المدرب الفرنسي نابع من وراء اتهاماتهم له بأنه تسبب في إرهاق لاعبي الأزرق بكثرة استدعائهم حتى في الوديات، بجانب رفضه طلب الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، عدم استدعاء لاعبيه خلال المعسكر الذي انتهى بالأمس، بحكم أنه معسكر ودي.

لكن البعض الآخر من جمهور الزعيم برأ رينارد من هذه التهمة، مدعيًا أن رينارد رحل بعدما ضغط عليه اتحاد القدم لاستدعاء الهلاليين، في حين كان يفضل هو إراحتهم، كونهم مقبلين على نهائي دوري أبطال آسيا ويعانون من ضغط المباريات في دوري روشن السعودي.

ودعمت هذه الفئة حجتها بتصريح ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالأمس لقناة "SSC"، إذ قال: "اتفقنا مع المدير الفني لاتحاد القدم أن أيام فيفا المقبلة في شهر يونيو سيتم إراحة لاعبي المنتخب الأول بها، وسنكتفي بمعسكر للمنتخب الأولمبي، بينما سنعود لمعسكرات المنتخب الأول في سبتمبر"، هنا توقيت إراحة اللاعبين هو ما أثار غضب جمهور الهلال وسخريتهم أيضًا، كون نهاية الموسم هو موعد راحة للاعبين في كافة أنحاء العالم، بجانب أن وقتها سيكون الهلال انتهى من مشاركته الآسيوية!

لكن الإعلامي الرياضي وليد الفراج سخر من هذه الفئة عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، متعجبًا من هذه الادعاءات، رافضًا رحيل المدرب بإراحة لاعبي الهلال من عدمها.

Shahid