أخبار الهلال اليوم | تحذير نيمار بعد انتحار فتاة برازيلية وإدارة فهد بن نافل تعاقبه

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الـ24 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ24 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الكشف عن مدة غياب العويس

يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس آسيا 2023، والتي ستقام في قطر خلال شهري يناير وفبراير 2024، حيث يسعى الأخضر للمنافسة على اللقب، ولكنه تعرض لصدمة قوية بالتأكد من فقدان أحد أبرز نجومه! (طالع التفاصيل)

"مظلوم ولم يُدعم مثل الباقية" .. أسطورة الهلال يُدافع عن الاتحاد

دافع محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال والكرة السعودية عن نادي الاتحاد، وذلك بعد تراجع نتائج العميد خلال الفترة الأخيرة في جميع البطولات. (طالع التفاصيل)

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بسبب "النميمة" .. حالة انتحار تدفع نيمار للرد بقوة!

خرج النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال بتصريحات قوية للغاية، بسبب وقوع حادث مأسوي في البرازيل خلال الأيام الأخيرة! (طالع التفاصيل)

مفاجأة من العيار الثقيل .. الهلال يوقع عقوبة على نيمار!

"الهلال فوق الجميع" مقولة قولًا وفعلًا يتم تطبيقها في القلعة الزرقاء حتى على النجوم العالميين، على عكس تعامل بقية الأندية مع كبارها، لذلك تقرر توقيع عقوبة على البرازيلي نيمار دا سيلفا. (طالع التفاصيل)

المفاوضات بدأت .. الهلال في محادثات ساخنة مع ثنائي الدوري البرازيلي!

بدأ مسؤولو نادي الهلال السعودي، التفاوض مع أكثر من لاعب أجنبي؛ لضم أحدهم في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

مفاجأة | "وكيله دفع قيمة الصفقة بنفسه" .. نجم الهلال قريب من هذا الفريق!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يبدو أن أحد نجوم نادي الهلال السعودي، قرر الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

عملاق أوروبي يُنافس أندية دوري روشن على توني كروس

لا يخفى على أحد أن النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، يعد أحد أهداف أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، ولكن هناك أحد عمالقة أوروبا يستهدف ضمه. (طالع التفاصيل)

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