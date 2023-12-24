عملاق أوروبي يُنافس أندية دوري روشن على توني كروس

نجم الريال تلقى عرضًا من أحد كبار أوروبا قد يُعرقل انتقاله إلى دوري روشن

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لا يخفى على أحد أن النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، يعد أحد أهداف أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، ولكن هناك أحد عمالقة أوروبا يستهدف ضمه.

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وكشف باولو باجانيني مقدم برنامج " 90 esimo Minuto" عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن توني كروس اقترب من الرحيل عن ريال مدريد.

وأكد بجانيني على أن توني كروس تلقى عرضًا من يوفنتوس الإيطالي، وأن اللاعب الألماني يقوم بتقييم العروض التي وصلت له خلال الأسابيع الماضية.

وسيقوم توني كروس بتقييم الأمر، إما الاستمرار مع ريال مدريد، أو الالتفات إلى العروض التي وصلت له خلال الفترة الماضية.

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ويعد توني كروس أحد العناصر الأساسية في تشكيل ريال مدريد، والذي يعتمد عليه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشكل مستمر.

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