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فقد أهم نجومه .. الأخضر يتعرض لصدمة قوية قبل كأس آسيا 2023!

أحمد رفعت
Saudi Arabia Venezuela 24.03.2023Saudi NT Twitter
السعوديةكأس آسياالهلالدوري روشن السعوديمحمد العويس

الأخضر قد يُعاني في كأس آسيا بسبب إصابة أحد أبرز نجومه

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يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس آسيا 2023، والتي ستقام في قطر خلال شهري يناير وفبراير 2024، حيث يسعى الأخضر للمنافسة على اللقب، ولكنه تعرض لصدمة قوية بالتأكد من فقدان أحد أبرز نجومه!

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ويقع الأخضر في مجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا 2023، والتي تضم تايلاند وقرغيزستان وعمان.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن التأكد من غياب النجم محمد العويس حارس مرمى نادي الهلال والأخضر، لمدة 10 أسابيع مقبلة، ما يقدر بحوالي شهرين.

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وأضافت الصحيفة أن العويس لن يستطيع المشاركة مع الأخضر في كأس أمم آسيا 2023، حيث طبيبه أوصاه ببرنامج تأهيلي يتراوح ما بين 8 إلى 10 أسابيع، بعد العملية الجراحية التي أجراها في الظهر بنجاح.

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وكان العويس يُعاني من إصابة في الظهر قبل انطلاق الموسم الحالي، تسببت في ابتعاده عن الملاعب، حيث لن يُشارك أيضًا العويس في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا مع الهلال، كما سيغيب أمام الفيحاء والرائد والاتفاق والاتحاد بدوري روشن.

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