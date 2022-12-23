أخبار الهلال اليوم | تحديد موعد قدوم رونالدو .. وبيتروس يتخلى عن الاستفزاز

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 23 من ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق 23 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

Shahid

أجانب بلا عدد والبطل يشارك .. تغييرات استراتيجية في دوري أبطال آسيا

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغييرات استراتيجية على بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بداية من نسخة 2024-2025، بهدف الارتقاء ببطولات الأندية. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

فيديو | تخلى عن استفزازاته هذه المرة .. بيتروس ضاحكًا: الهلال دائمًا في طريقي!

تحدث البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط الفتح السعودي، عن مواجهة الهلال المنتظرة، في كأس خادم الحرمين الشريفين، رافضًا التلاسن هذه المرة مع جمهور الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يحدد موعد انضمام رونالدو إلى النصر!

مازالت محاولات مسؤولي النصر مستمرة، من أجل حسم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك لتدعيم صفوف العالمي. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يعلن مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن مشاركة نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي ستقام في المغرب، ممثلًا للقارة الصفراء، التي لم يتم تحديد فيها بطل النسخة الجديدة حتى الآن. "اقرأ التفاصيل"

الثلاثي المصاب بالهلال يواصل التأهيل

واصل الثلاثي ناصر الدوسري والمالي موسى ماريجا والكوري الجنوبي جانج هيون سو، تدريباتهم البدنية واللياقية، ضمن برامجهم التأهيلية.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وواصل الثلاثي المصاب تدريباته، استعدادًا لمواجهة ديربي الرياض أمام النصر، والمقرر لها مساء يوم الإثنين المقبل، في دوري روشن للمحترفين.

Shahid