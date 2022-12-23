أجانب بلا عدد والبطل يشارك .. تغييرات استراتيجية في دوري أبطال آسيا

تغييرات كبيرة على بطولة دوري أبطال آسيا

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغييرات استراتيجية على بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بداية من نسخة 2024-2025، بهدف الارتقاء ببطولات الأندية.

نظام جديد لبطولة دوري أبطال آسيا

ستقام البطولة على 3 مستويات، بدلًا من النظام الحالي الذي يتضمن مستويين فقط للمنافسة فيها، حيث جاءت كالآتي:

يشتمل المستوى الأعلى على مشاركة 24 نادياً بالمجمل، يتم توزيعها على منطقتين في الغرب والشرق، وتضم كل منطقة 12 نادياً تتنافس بنظام الدوري.

ويخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج ملعبه، في مواجهة ثمانية أندية مختلفة ضمن ذات المنطفة، وبحيث تتأهل 8 أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، والذي تقام مبارياته من مباراتي ذهاب وإياب.

وتتأهل الأندية الفائزة إلى الدور ربع النهائي، والذي تقام مبارياته بالإضافة إلى مباريات قبل النهائي والنهائي، من مواجهة واحدة بنظام التجمع في دولة واحدة تستضيف المباراة النهائية لبطولة أندية النخبة في القارة.

أما المستوى الثاني من مسابقات الأندية، فسوف يشتمل على مشاركة 32 نادياً يتم تقسيمها على 8 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، وتلعب هذه الأندية بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، وبحيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16.

وتقام مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب، على أن تقام مباراة الدور النهائي من جولة واحدة.

وأخيراً، تتضمن بطولة المستوى الثالث 20 نادياً يتم تقسيمها على 5 مجموعات، وتتنافس هذه الأندية في دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتقام المباريات بنظام التجمع، وبحيث تتأهل أفضل 8 أندية إلى الدور ربع النهائي.

وتقام مباريات الدورين ربع النهائي وقبل النهائي من جولتي ذهاب وإياب، على أن يقام النهائي من جولة واحدة.

وتمهد هذه التغييرات الاستراتيجية الطريق لمنح المزيد من الفرص للأندية المشاركة من المناطق الجغرافية المختلفة في قارة آسيا كي تتنافس مع بعضها، وذلك مع تحول هذه المسابقات من نظام التوزيع في 5 مناطق، إلى منطقتين في الشرق والغرب.

كما أن الأندية الخاسرة في الأدوار التمهيدية والتصفيات في بطولة المستوى الأول، سوف تحصل على فرصة المشاركة في بطولة المستوى الثاني، في حين أن الأندية الخاسرة من الأدوار التمهيدية والتصفيات في بطولة المستوى الثاني سوف تنتقل للمشاركة في بطولة المستوى الثالث.

ونتيجة لهذه التغييرات، فإن إجمالي عدد مباريات مسابقات الأندية يتوقع أن يرتفع إلى 287 مباراة، بدلاً من 274 مباراة حالياً.

إلغاء الحد الأقصى للأجانب

بعد أن صادق المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على توصية رفع عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل الفرق من 3+1 إلى 5+1 (5 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب آسيوي).

قرر الاتحاد الآسيوي الارتقاء بمستوى مسابقات الأندية بالقارة الصفراء، وإزالة الحد الأعلى للاعبين الأجانب اعتباراً من موسم 2024-2025.

حامل اللقب يشارك في النسخة التالية

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "ومن أجل تحديد توزيع المقاعد في مختلف مسابقات الأندية، اتفقت اللجنة على نظام جديد لتوزيع المقاعد في البطولات الثلاث، حيث سيمنح النظام الجديد الفرصة لحامل اللقب من أجل المشاركة في النسخة التالية من مسابقات الأندية، بشكل يمنح قيمة رياضية إضافية للأندية المشاركة في كل بطولة".