فيديو | تخلى عن استفزازاته هذه المرة .. بيتروس ضاحكًا: الهلال دائمًا في طريقي!

بيتروس يلتقي مع الهلال في فبراير المقبل في مباراة مصيرية

تحدث البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط الفتح السعودي، عن مواجهة الهلال المنتظرة، في كأس خادم الحرمين الشريفين، رافضًا التلاسن هذه المرة مع جمهور الزعيم.

النموذجي يستضيف الزعيم في العاشر من فبراير المقبل، في دور ربع نهائي كأس الملك.

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واشتهر بيتروس باستفزازه لجمهور الهلال قبل مواجهات الفريقين، خاصةً خلال فترة تمثيله للنصر، لكنه رد بدبلوماسية هذه المرة.

وقال بيتروس، خلال تصريحاته لقناة ssc الرياضية: "الهلال دائمًا في طريقي! "ضاحكًا"، الهلال فريق كبير احترمه، لكنني أقاتل من أجل فريقي، وأتمنى تقديم أداء مميز أمامه، سنستقبله في ملعبنا، وستكون مباراة كبيرة".

يذكر أن الهلال تأهل لربع النهائي بعد الفوز أمام الاتفاق برباعية نظيفة، فيما صعد الفتح بالفوز أمام الطائي في ركلات الترجيح.