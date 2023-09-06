أخبار الهلال اليوم | تآمر ضد الزعيم .. والنصر يضم تمبكتي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"تعرض لتهمة التآمر ضد الهلال" .. تسريب اسم رئيس الرابطة السعودية المرتقب

"نصراوي يتآمر ضد نادي الهلال".. هكذا تم اتهام الاسم المرشح بقوة؛ لتولي منصب رئيس الرابطة السعودية المحترفة، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | ياسين بونو: تلقيت عرضًا من ريال مدريد .. وهذا سبب انهيار الصفقة!

أكد الحارس المغربي، ياسين بونو، المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال السعودي، تلقيه عرضًا من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي. "اقرأ التفاصيل"

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"لا مشكلة في خسارة تمبكتي الهلال!" .. النصر يدعم صفوفه بـ"تمبكتي الشباب"

إذا كان النصر السعودي قد خسر صفقة المدافع حسان تمبكتي، الذي فضل الانتقال للهلال، فقد عوضه بـ"حسان الشباب"، لتدعيم خط دفاعه بلاعب محلي رغم التعاقد مع الإسباني إيمريك لابورت. "اقرأ التفاصيل"

ملوك اللعبة بعيدًا عن الروح الرياضية .. دليلك للتعرف على النجوم "الأصليين" لدوري روشن السعودي!

كُثر انضموا حديثًا لمتابعة دوري روشن السعودي، بعدما كانت المقاهي في مختلف البلاد العربية والأوروبية، تزدحم لمتابعة مباراة في الدوريات الأوروبية الكبرى كالإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني وغيرها، سيطرت شبه الجزيرة على الوضع بشكل ما. "اقرأ التفاصيل"

"الاتحاد ليس الهلال" .. وليد الفراج يحذر الأهلي المصري بطريقة "فين يوجعك"!

منذ إجراء قرعة كأس العالم للأندية السعودية 2023م، والتلاسن بدأ بين الجمهور السعودي والمصري، في ظل المواجهة المحتملة بين الأهلي والاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

فيديو: كواليس انتقالات المغاربة .. أحدهم تم إجبار تشافي على رفضه وبعضهم تجاهل نابولي وبايرن لأسباب غريبة!

لا يخفى على أحد أن النجوم المغاربة خلقوا ضجة كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة وكانوا محط اهتمام العديد من الأندية العالمية الكبرى، بل إن صورهم ملأت أبرز الصحف وأعرقها. "اقرأ التفاصيل"

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