"الاتحاد ليس الهلال" .. وليد الفراج يحذر الأهلي المصري بطريقة "فين يوجعك"!

المباراة العالمية المرتقبة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري اشتعلت مبكرًا

منذ إجراء قرعة كأس العالم للأندية السعودية 2023م، والتلاسن بدأ بين الجمهور السعودي والمصري، في ظل المواجهة المحتملة بين الأهلي والاتحاد.

القرعة أوقعت العميد في مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح الحدث العالمي، على أن يلتقي الفائز من بينهما بالفريق المصري؛ بطل دوري أبطال إفريقيا، في 15 من ديسمبر المقبل.

وعلى خلفية هذا، بعثت جماهير القلعة الحمراء بعدة رسائل متحدية العميد وجماهيره، خاصةً في ظل امتلاكه عدد من نجوم العالم ككريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو وغيرهم، في محاولة للتأكيد على أن الأهلي لا يهمه الاسماء مهما كانت.

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لكن جاءهم الرد من الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، إذ رد: "لن يحدث كما حدث أمام الهلال، الاتحاد تاريخيًا كعبه عالٍ على الأهلي المصري، هكذا يقول التاريخ، هذا ليس رأيي الشخصي، التاريخ يقول أن الاتحاد فاز ثلاث مرات أمام الأهلي وتعادلا مرة وحيدة"، ثم ردد بعض الكلمات الساخرة.

حديث الفراج عن الفارق بين الاتحاد والهلال يحمل إسقاطًا لمواجهة الأهلي والهلال في مونديال 2022، وقتما فاز المارد الأحمر 4-0 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

يشار إلى أن الاتحاد واجه البطل المصري من قبل في مونديال 2005م، ونجح في الفوز عليه بهدف نظيف.