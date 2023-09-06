"لا مشكلة في خسارة تمبكتي الهلال!" .. النصر يدعم صفوفه بـ"تمبكتي الشباب"

كاسترو اعتمد قرار ضم "تمبكتي الشباب" لكتيبته

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إذا كان النصر السعودي قد خسر صفقة المدافع حسان تمبكتي، الذي فضل الانتقال للهلال، فقد عوضه بـ"حسان الشباب"، لتدعيم خط دفاعه بلاعب محلي رغم التعاقد مع الإسباني إيميريك لابورت.

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العالمي دخل في مفاوضات مطولة خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع نادي الشباب لضم حسان تمبكتي، لكن رئيسه السابق خالد الثنيان، فضل الاتفاق مع الهلال، رغم تفوق عرض النصر ماليًا، وهي الصفقة التي تسببت في الإطاحة بالرئيس في النهاية.

لكن النصر وجد الحل بين صفوف فرق الشباب به، إذ أنه وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للفريق، قرر اعتماد المدافع مرزوق تمبكتي بين اللاعبين الخمسة، مواليد 2003م، الذين يحق لهم اللعب مع درجة الشباب والفريق الأول في الموسم الجاري.

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جمهور النصر تعامل بطريقة طريفة مع الوضع، إذ علق أحدهم عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "الحمد لله عندنا تمبكتي رخيص"، وكتب آخر: "مب بس الهلال عنده تمبكتي"، فيما أضاف ثالث: "نفس شغلك وبسعر أرخص".

وجاءت خطوة النصر بناءً على لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تسمح لكل نادٍ بتحديد خمسة لاعبين، للمشاركة في دوري الشباب مع إمكانية الدفع بهم في مباريات الفريق الأول أيضًا.

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