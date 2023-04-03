أخبار الهلال اليوم | أوراوا في الرياض، وغياب 5 لاعبين عن مواجهة الفيحاء

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 3 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 إبريل 2023.

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رمضان يُجبر الهلال على السفر مبكرًا للمجمعة

فضل المدرب رامون دياز تغيير نظام الهلال وسفره مساء اليوم إلى المجمعة استعدادًا لمواجهة الفيحاء يوم الثلاثاء القادم، حيث اعتاد الفريق سابقًا السفر في صباح يوم المباراة.

ويعود السبب في السفر قبل اللقاء بـ24 ساعة لخشية المدرب من تأثر اللاعبين بصيام رمضان حال سافروا في نفس يوم المباراة.

البليهي ينضم للتدريبات والدوسري خارج مواجهة الفيحاء

عاد علي البليهي لتدريبات الهلال الجماعية يوم أمس استعدادًا لمواجهة الفيحاء بعدما حصل على إجازة لمدة يومين بقرار من المدير الفني رامون دياز عقب غيابه عن مواجهة الخليج الأخيرة لتراكم البطاقات.

من جانب آخر، تأكد غياب سالم الدوسري عن اللقاء للإصابة وكذلك المدافع حمد اليامي بسبب عدم الجاهزية الفنية، هذا بجانب الثلاثي ياسر الشهراني وسلمان الفرج ومتعب المفرج.

استعدادًا لنهائي آسيا .. وفد أوراوا يزور الرياض

يتواجد خلال الأسبوع الجاري وفدًا من نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني في العاصمة السعودية الرياض تمهيدًا لحضور الفريق الأول لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال في الـ29 من إبريل الجاري.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية أن الوفد سيطلع على مقر السكن الذي تعتزم بعثة أوراوا الإقامة به، بجانب زيارة ملاعب التدريب وملعب المباراة.

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