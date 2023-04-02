هل يعتزل سلمان الفرج؟ الهلال يحسم مستقبله

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، حول اقتراب سلمان الفرج لاعب وسط وقائد فريق نادي الهلال، من الإعلان عن اعتزاله كرة القدم.
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وتعرض الفرج خلال الفترة الماضية للكثير من الإصابات، جعلته يغيب عن الملاعب لفترات طويلة، آخرها إصابة في الحوض، ستجعله يغيب عن مباريات الزعيم الفترة المقبل.
وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن مصادرها داخل نادي الهلال، أكدت على أن ما يتم تداوله عن اعتزال سلمان الفرج عار عن الصحة، وأن اللاعب مستمر مع الفريق.
وأضافت الصحيفة أن سلمان الفرج سيكون جاهزًا من أجل المشاركة مع زملائه في صفوف نادي الهلال قريبًا، عكس ما يتم تداوله عن تفكيره في الاعتزال.
ويعتمد الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، على سلمان الفرج بشكل أساسي، كما أنه أحد عناصر المنتخب السعودي الأساسية.
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