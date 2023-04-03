لجنة الاستئناف تُصدر قرارها بشأن شكوى النصر ضد مشاركة محمد كنو مع الهلال

أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها بشأن شكوى النصر ضد مشاركة محمد كنو مع الهلال خلال المباراة التي جمعت الفريقين في 26 ديسمبر الماضي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
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لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي كانت قد رفضت في يناير الماضي شكوى النصر ليتجه النادي للجنة الاستئناف.
اللجنة أعلنت اليوم الإثنين رفض شكوى النصر، إذ أوضح الاتحاد عبر تويتر أن اللجنة قبلت الاستئناف شكلًا ورفضته موضوعًا وأيدت قرار لجنة الانضباط والأخلاق.
الملف لم يُغلق بعد، إذ أوضح البيان أن قرار اللجنة قابل للاستئناف، وقد يتجه النصر إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي للحصول على قرار لصالحه.
يُشار إلى أن اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي انتهى بالتعادل 2-2.
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