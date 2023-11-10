أخبار الهلال اليوم | المنافسة على ظهير برشلونة .. وصديقة نيمار تتحدث!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

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الهلال ينافس الاتحاد على ظهير برشلونة .. وكشف "وجهة" كاسيميرو المحتملة في السعودية

بدأت أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، في التخطيط للتعاقدات الشتوية القادمة "يناير 2024"؛ لتدعيم صفوفها بقوة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | على طريقة الهلال والنصر .. إحباط محاولة تقليد "غرسة" البليهي في دوري روشن السعودي

جدل كبير شهدته مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره الشباب، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

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ديبالا يوجه صدمة جديدة إلى أندية دوري روشن السعودي!

وجه النجم الأرجنتيني باولو ديبالا صدمة جديدة إلى أندية دوري روشن السعودي، التي ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد أن صدمهم خلال الصيف الماضي! "اقرأ التفاصيل"

"الوضع ليس سهلًا" .. صديقة نيمار تخرج عن صمتها بعد السطو على منزلها!

خرجت برونا بيانكاردي صديقة نيمار جونيور لاعب نادي الهلال عن صمتها، بعد حادثة السطو على منزل عائلتها في مقاطعة كوتيا في مدينة ساوباولو البرازيلية، بهدف اختطافها هي ونجلتها المولودة حديثًا مافي. "اقرأ التفاصيل"

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة التعاون

استقر الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة البرتغالي جورج جيسوس على تشكيل فريقه لمواجهة التعاون، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيش، ميلينكوفيتش سافيتش.

خط وسط هجومي: سالم الدوسري، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

المهاجم: ألكسندر ميتروفيتش.

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