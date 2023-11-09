فيديو | على طريقة الهلال والنصر .. إحباط محاولة تقليد "غرسة" البليهي في دوري روشن السعودي

غرسة البليهي أصبحت "علامة مسجلة" في الملاعب السعودية

SHAHID

جدل كبير شهدته مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره الشباب، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الرائد حقق انتصارًا غاليًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بهدفين مقابل واحد، في الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وبعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، حاول نجوم الرائد، "غرس" علم ناديهم، في أرضية ملعب منشأة التعاون، احتفالًا بالفوز وتحقيق الـ3 نقاط.

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لكن.. مدير منشأة التعاون، رفض تصرف نجوم الرائد، وتمكن من إحباط محاولة "غرس" العلم؛ على طريقة النجم الدولي علي البليهي "الشهيرة".

البليهي قام في عام 2021، بـ"غرس" علم نادي الهلال، بمنتصف ملعب "مرسول بارك" - الأول بارك حاليًا -، احتفالًا بفوز فريقه على النصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

حاول العديد من النجوم، تقليد هذا التصرف فيما بعد؛ أبرزهم البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، الذي نجح في "غرس" علم فريقه، بعد الفوز على الهلال، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

SHAHID