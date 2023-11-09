الهلال ينافس الاتحاد على ظهير برشلونة .. وكشف "وجهة" كاسيميرو المحتملة في السعودية

صفقات عالمية قريبة من دوري روشن السعودي للمحترفين

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بدأت أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، في التخطيط للتعاقدات الشتوية القادمة "يناير 2024"؛ لتدعيم صفوفها بقوة.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم، خاصة بعد توقيع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي إكرام كونور، عن منافسة سعودية شرسة، على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

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كونور كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن النجم الإسباني ماركوس ألونسو، ظهير أيسر برشلونة؛ أحد أهم أهداف الهلال والاتحاد والاتفاق.

ألونسو يرتبط بعقد مع العملاق الإسباني، حتى 30 يونيو من عام 2024؛ وحسب أكثر من مصدر عالمي، لا ينوي النادي، تجديد عقده.

وعلى جانب آخر.. يجهز نادي الاتفاق السعودي، الذي يقوده فنيًا الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، عرضًا ضخمًا؛ للتعاقد مع النجم البرازيلي كاسيميرو.

وحسب إكرام كونور، يُمكن أن يقدم الاتفاق، مبلغًا يتراوح بين 35 و40 مليون يورو؛ لحسم صفقة التعاقد مع كاسيميرو، من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كاسيميرو البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، وفي عقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

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