أخبار النصر اليوم | رد فوري على "الخطاب المزور" وتحذير إسباني لمودريتش من مصير رونالدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد 19 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد 19 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"قائد النصر يبهر العالم" .. نجم تشيلسي: كريستيانو رونالدو كان مصدر إلهام لي!

أكد النيجيري نوني مادويكي، نجم تشيلسي الصاعد، أنه يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، مصدر إلهام بالنسبة له، كما يحاول تقليد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور. (طالع التفاصيل)

"ليس حكم الساحة" .. المريسل يطالب بمعاقبة "صاحب الأزمة" في مباراة النصر والهلال!

شنّ الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، هجومًا على الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان، الذي أدار تقنية الفيديو في مباراة الديربي بين النصر والهلال، في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"كريستيانو رونالدو أحد الأسباب" .. كواليس رفض لوكا مودريتش الرحيل عن ريال مدريد من أجل السعودية

بعدما كانت كل المؤشرات والتأكيدات الخارجة من ريال مدريد الإسباني تسير في اتجاه رحيل الكرواتي لوكا مودريتش عن الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل، انقلب الوضع في الأسبوع الأخير، وأصبح استمراره أقرب من أي وقت مضى. (طالع التفاصيل)

"أنت المستفيد الوحيد من الحركات القذرة" .. فهد الهريفي يفتح النار على وليد الفراج

يبدو أن فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، قد طفح به الكيل تجاه الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، إذ كان تعامله مع الاتهامات التي توجه للاعبين الأجانب بشأن "الحركات القذرة" للجماهير في المباريات، كالقشة التي قصمت ظهر البعير. (طالع التفاصيل)

بين الكذب وتضليل الرأي العام .. الدوري السعودي ضل طريقه في رحلة استهداف الإنجليزي!

"نحن الدوري الأقوى في المنطقة العربية بلا منازع بل إننا نريد منافسة الدوريات الأوروبية الكبرى"، عبارة تتكرر على مدار العام الماضي من الإعلام السعودي والمسؤولين عن كرة القدم في المملكة بشكل عام. (طالع التفاصيل)

خاص | "أمر طبيعي" .. مصدر في النصر يعلق على جدل الحارس الخاص لـ"ردع" علي البليهي

سخرية واستهزاء بصورة كبيرة انهال بها جمهور نادي الهلال خلال الساعات الماضية على نادي النصر، على خلفية خطاب منتشر، لاستحداث وظيفة جديدة بملعب الأول بارك، قبل ديربي العاصمة. (طالع التفاصيل)

نجم النصر الأسبق: هذا عيب ساديو ماني الأكبر وكريستيانو رونالدو "مستنزف"!

قيّم فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، أداء ثنائي العالمي السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ناقدًا لبعض الأمور التي يقومان بها داخل المستطيل الأخضر. (طالع التفاصيل)

من الكويت إلى وزير الرياضة السعودي: لم نعتد على المشاهد "اللا أخلاقية" في ملاعبكم!

الاستياء تخطى حدود المملكة العربية السعودية من "الحركات البذيئة" التي يقوم بها اللاعبون الأجانب تجاه جماهير الخصوم في الفترة الأخيرة، حتى خرجت مناشدة من الكويت لعبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي. (طالع التفاصيل)

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النصر لن يصمت على الخطاب المزور.. المريسل يكشف عن قرار العالمي بعد أزمة علم البليهي!

"حارس من أجل إيقاف البليهي".. هكذا سادت حالة من السخرية بين جماهير الهلال، حول لجوء إدارة النصر إلى حارس لمنع أي محاولات من المدافع علي البليهي، لغرس علم الأزرق مرة أخرى في ملعب الأول بارك. (طالع التفاصيل)

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